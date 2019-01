Politsei tabas Raekoja platsi kuuse kallal vandaalitsejad 

"Asusime korrarikkujaid otsima. Videopildist nägime, et kuuse juures oli viltu vajumise ajal kolm inimest. Mõne aja pärast õnnestus meil ka selgeks teha, kes need inimesed on. Tegime kindlaks, et kuuse kallal käis kolmest inimesest kaks – kohalikud 26-aastased mehed," kirjutab Põhja prefektuur Facebookis.