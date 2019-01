PAANIKALAINE: kas tõesti tabab Maad 2068. aastal tapjaasteroid?

See kõik aga ei takista Vene veebiportaali Life rahvast hirmutamast, et tapjaasteroid on Maa poole teel ning 2068. aastal pole kohutavast katastroofist pääsu. Life peab tõenäoliseks, et Apophis kukub ookeani ning vallandab tohutu tsunami, mis hävitab kõik linnad ja asulad, mis asuvad rannikule lähemal kui 300 kilomeetrit. See aga tähendavat sadade miljonite inimeste hukkumist.

Life rõhutab, et inimene ei suuda praegu asteroidi peatada ning ainus lootus pääsemiseks on see, et äkki on teadlased eksinud. Tegemist on paraku paanikakülvamisega, sest tegelikult peavad astronoomid Maa ja Apophise kokkupõrke tõenäosust väga väikeseks.