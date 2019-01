Getter Jaani: laps on väga planeeritud ja oodatud 

„Olin küljega isa poole, ta märkas, et midagi on teisiti, ja palus mul hetkeks rohkem küljega olla… Ta sai aru, mis uudis on kohe tulemas ja miks palusin kõigil kokku tulla,“ räägib Getter Anne&Stiilis.

Naine kinnitab, et laps on planeeritud ja oodatud. „Kuna ootasime teda mõlemad, siis olime loomulikult väga-väga õnnelikud. See ei jõudnud kaua kohale, seda enam, kui ta alguses ei liigutanud nii aktiivselt, et ma seda tundnud oleks.“