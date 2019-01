Millist aksessuaari vajaks iga naine ja mees, et särada kui lavatäht? 

Mis on selline aksessuaar, mis on küll tagasihoidlik ja kasulik, kuid tegelikult näitab, et sinus on stiili? Käekellad! Juba leiutamisest saadik on need olnud midagi enamat kui ajanäitajad ning saavad rohkelt komplimente ja tähelepanu.

Sobiva käekella valimine on kõigi jaoks väga personaalne otsus. Olgu kell mõeldud iseendale või oma lähedasele – tehtud valikus peegeldub alati ka inimese iseloom ja karakter. Aja väärtus on teatavasti hindamatu, täpselt nii nagu ka käekella kui isikliku kingituse aegumatu ja sümboolne kaal.

Õige naiste käekella leidmine on nagu õige abikaasa leidmine. Kui selle õige leiad, on see sulle kaaslaseks kogu eluks. Naiste käekellad pole juba kellade leiutamisest saati olnud ainult puhtalt ajanäitajad, need on olnud ja on ka edaspidi moeaksessuaarid.

Ka meeste jaoks on käekell oluline – tegemist on ainukese aksessuaariga, mida ta saab tõesti kanda iga päev. Meesterahvas saab luua oma kollektsiooni, kanda erinevaid kellasid erinevate riideesemetega, vahetada kellade rihmasid vastavalt olukorrale ja leida see ainuke käekell, mis täielikult sobib elustiiliga. Käekellade järgi kiputakse tihtipeale inimest mäletama, sest muutud inimeste jaoks ainulaadseks.