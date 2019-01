FOTOD | Joel Juht startis polaarmaratonile: täitsa vahva linnake tundub 

Juhti möödunud nädala eesmärk oli pakkida kaasa kogu toit ja varustus ning lõpetada viimased ettevalmistused. Veel enne polaarmaratoni jõudis Juht nädalavahetusel läbi viia tantsukoolituse Back to the Basics nii Tallinnas kui ka Tartus, millega tehti ühtlasi Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule 1000eurone annetus, vahendab Joeli pressiesindaja Lenel Karu saadetud pressiteates.

Pärast 22tunnist lendu jõudis Joel Juht sihtkohta – Whitehorse’i, mis on Kanada loodeosas asuva Yukoni pealinn. Juht pole küll jõudnud veel uues asukohas ringi vaadata, aga naljatleb, et vähemalt viibib ta veel tsivilisatsioonis.

„Täitsa vahva linnake tundub, aga välja pole ma õieti veel vaadanudki. Praegu on tunne kuidagi liiga hea, et tõsi olla – hotell on selline retrostiilis, siin saab tavapärast sööki, veel saab magada isegi voodis. Varsti aga jõuab kätte see periood, kus asi enam nii lihtne ei ole – siis ei tea, mida oodata,“ selgitab Juht.

Järgnevatel päevadel ootab esmalt ees aklimatiseerumine ehk ilmastikuoludega kohanemine, jalutuskäigud ning nädala teisel poolel plaanib Juht ka jooksma minna. Pühapäeval, 27. jaanuaril algab võistlejate eelkohtumine korraldusmeeskonna, varasemate osalejate ja vabatahtlikega. Võistluseelne kohtumine kestab neli päeva ning selle eesmärk on jagada kogemusi ning anda osalejatele vajaminevaid teadmisi Yukoni ekstreemsetes oludes toimetulekuks.

Koolituse jooksul viiakse võistlejatele läbi nii teoreetiline osa siseruumides kui ka praktiline osa välitingimustes, mis annab ettekujutuse radadest ja maastikust. Lisaks kontrollitakse üle võistlejate varustus ning omavahel saab jagada ideid ning vastata erinevatele küsimustele. Seejärel antakse 1. veebruaril start Yukon Arctic Ultra 2019 võistlusele.

Joel Juht on praegu esimene võistleja, kes sihtkohta kohale on jõudnud. Enamus teistest võistlejatest saabuvad tema sõnul alates 25. jaanuarist. „Ma olen siin täitsa esimene, igas mõttes. Kui nüüd esimesena võistluse ka lõpetan, siis jõuan isegi oma sünnipäeva tähistada,“ rääkis Juht.