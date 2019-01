ÕL VIDEOVIKTORIIN | Tunne vastast! Kui palju teavad teineteisest „Eesti laulu“ poolfinalistid The Swingers ja Around the Sun? 

Sedapuhku lähevad vastamisi ansamblid The Swingers (Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen) ning Around the Sun. Kas The Swingers teab, millest räägib Around the Suni lugu? Kas Around the Suni poistel on aimu, millise The Swingersi pilliga on pea kõik bändiliikmed vastu pead saanud? Vaata videot ja saad teada!