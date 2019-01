Eesti uudised Tartu Ülikool lõpetab viipekeele tõlkide koolitamise Toimetas Triinu Laan , täna, 12:00 Jaga:

Aldo Luud

Tartu Ülikooli senati mulluse otsusega on selge, et 2020. aasta lõpuks sulgeb ülikool eesti viipekeele tõlkide õppekava täielikult. Samas on viipekeele tõlke Eestis jätkuvalt vaja, et ka vaegkuuljatele oleks tagatud võimalused kasvõi igapäevaelus hakkama saamiseks.