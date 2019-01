ÕL VIDEOVIKTORIIN | Tunne konkurenti! Kui hästi tunnevad teineteist „Eesti laulu“ poolfinalistid Kadiah ja Synne Valtri? 

Seekord uurisime, kas Synne Valtri teab, millise tuntud Eesti meeslaulja muusikavideo režissöör on Kadiah olnud? Aga kas Kadiah teab, mis on Synne sünnitunnistusel valesti? Vaata videot ja saad teada!

Et ka ennast proovile panna, vaata kõigepealt allpool ära mõlema artisti tutvustusvideod, mille põhjal viktoriin tehtud on. Etteruttavalt võib öelda, et muidugi on viktoriinis ka üllatusküsimusi.