Aastatagune klubikaklus viib räppar Aropi kohtupinki 

Kogu lugu juhtus üle-eelmise aasta lõpus ööklubis Hollywood, kui Arop, tema vend ja räppar Abraham (kodanikunimega Lennart Lundve) kaklema kukkusid. Abraham väitis, et Aropi kamp läks tema juurde ja hakkas ülbitsema, kuigi tema soovis isegi kätt suruda, kirjutas toona Publik. Arop aga rääkis, et Abraham hakkas teda provotseerima ja solvama. Arop palunud Abrahamil solvamine lõpetada, kuid seepeale hakanud viimane solvama ka teisi pidutsejaid ning isegi Aropi mänedžeri Kristina Pärtelpoega. Pärtelpoeg aga ütles, et kaklus sai alguse siis, kui Abraham Aropi venda Chisi jalaga lõi, mispeale viimane Abrahamile tuupi tegi.