Decus kliiniku 5 lemmikut iluprotseduuri – mida naised eelistavad? 

Profhilo biomodelleerimine on noorendamise innovaatiline meetod, mille peamine eesmärk on parandada lõtvumist, nõrkusi ning problemaatilisi piirkondi: kael, käed ja õlad. Profhilo noorendamismeetod on arendatud välja Šveitsi suurima ravimitööstuse IBSA firma poolt, kes on hüaluroonhapet ning seda ainet sisaldavate toodete juhtivliider ning tootja.