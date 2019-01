81aastasel Jack Nicholsonil on väga nägus poeg! 

Soomlaste Iltalehti juhib tähelepanu 81aastase Nicholsoni võsukese heale välimusele. Noormees tegutseb isa kombel näitlejana. Tema vanem õde Lorraine on samuti näitleja, aga ka lavastaja.

Jack Nicholsonil on nelja naisega kokku viis last. Ray ja Lorraine'i ema on filmistaari kunagine partner Rebecca Broussard. Suhe purunes, kui poeg oli kahene.