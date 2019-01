ÕL TV | Õhtuleht VIDEO | „Mis muss on?“ | villemdrillem: võõrad tüdrukud on mulle saatnud alastipilte, aga mitu, ei saa öelda Märt Niidassoo, Tatjana Iljina, Robin Roots , täna, 11:00 Jaga:

villemdrillem ja Märt Niidassoo Tatjana Iljina

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo kaheksanda saate külaliseks on Eesti muusikamaastikul kanda kinnitav Villem Reimann ehk villemdrillem.