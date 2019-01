Chris Browni vägistamises süüdistav modell: see oli jõhker ja vägivaldne 

Karima viibis enda sõnul Browni hotellisviidis, kus olid ka laulja sõbrad ja veel umbes 15 neidu. Peoseltskond olevat kanepit ja kokaiini pruukinud. Ühel hetkel sikutanud räppar Karima väikesesse garderoobiruumi ja tõmmanud ukse kinni. Seal tuginud Brown neiule kallale. Vägistamine kestnud 25-30 minutitl. „Mul on raske üksikasjalikult seletada, mida ta minuga tegi. Aga see oli jõhker ja vägivaldne. Ta ähvardas ja oli agressiivne. Kartsin väga.“

Pärast vägistamist nõudnud Karima Brownilt oma mobiiltelefoni tagasi, et lahkuda. Üks laulja sõpradest ilmus välja ning neiu uskus, et ta viiakse koju. Kuid selle asemel oli mees ta magamistuppa viinud, ukse lukustanud ja Karimat seksuaalselt kuritarvitanud. Seejärel olevat Karimat vägistanud ka Browni ihukaitsja.

Viimaks hakkas Karima nutma, öeldes, et tal on hommikul vaja koolis olla. Brown loovutas talle lõpuks telefoni ja modell sai lahkuda. Kaks päeva hiljem pöördus Karima politseisse. „Ma ei tahtnud, et nad teiste tüdrukutega samamoodi käituksid. Chris Brown on enda arvates seadusest kõrgemal, aga nii see ei ole. Ma lähen lõpuni välja,“ tõotab ta.