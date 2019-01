„Sopranode“ eelloos mängib noort Tonyt James Gandolfini poeg! 

Telekanal HBO on andnud teada, et tulekul on maffiasarja eellugu, mängufilm „The Many Saints of Newark“ („Newarki arvukad pühakud“). Filmi kohta on vaikselt infot tilkunud, näiteks selgus, et selles hakkab mängima näitlejanna Vera Farmiga, George Clooney ekraanipartner filmist Õhus.