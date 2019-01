ANU VALIMISBLOGI | Ma poleks uskunud, et saabub päev, kui mul on piinlik kasukat kanda 

Lõpuks ometi on Riigkogus on üha enam liikmeid, kes mõistavad, et karusloomafarmide keelustamine on nii loomade, keskkonna kui ka inimeste heaolu arvesse võttes ainus lahendus. Samasugune on tendents ka ühiskonnas, nii Eestis kui mujal maailmas.

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomuse tellitud Kantar Emori uuringu kohaselt ei poolda 69 protsenti Eesti inimestest loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

Loomade eestkostjad on algatanud ka digiallkirjadega tuhande nime kogumise, sest just niipalju on ametlikult kollektiivseks pöördumiseks tarvis. See aktsioon võtab loomade eestkostjatel tõenäoliselt aega mõne päeva, sest inimesed on loomade pärast juba harjunud meeleavaldustel käima. Õnneks lahkab ka meedia meeleldi nii olulist teemat ja ainukesed, kes märgiliseks otsuseks praegu veel valmis pole, on pooled riigikogu liikmed, karusloomakasvatajad ise ja nende vanadest traditsioonidest kinni pidavad toetajad.

Täna, 23. jaanuaril lubas „Selgeltnägijate tuleproovi” võitja Nõid-Alisa, et kuulutab välja näljastreigi kuni Riigikogu poolt vastu võetud julm otsus muudetakse. Samuti lubas Alisa, et uurib välja nende alatute inimeste nimed, kes hääletasid eelnõu poolt. „Ja palun, pole vaja hakata mind ümber veenma, sest olen oma lõpliku otsuse teinud,” paugutas Alisa sõprade mureliku vastukaja peale. „Muud moodi need asjad lihtsalt ei hakka liikuma, kuniks me miskit radikaalset ette ei võta!”

Isegi mina, glamuuri armastav bravuuritar poleks oma kirjumaski unenäos osanud ette näha, et viskan ühel päeval oma kasukad kapinurka ja tõmban üll kunstkarusnahast riided. Käisin ka Seitsmestes välja veksli, et minu üll piinatud karusloomade nahka enam ei näe. Ja peale seda läks lahti päris naljakas trall. Nimelt kirjutavad mulle üksteise võidu nii pensionärid, kui ka fashionistad, kes nuruvad kasukaid endale. Siin üks näide pensionär Vellolt saadud kirjast: „Lugesin Õhtulehest, et kandideerite Eestimaa Rohelised erakonnas ja sestap loobusite kasukate kandmisest. Mina olen pensionär ja minule sobiks väga Teie kasukas, mille ära tahate visata. Olete sama suurus minu naisega. Oma pensionist ma vaevalt suudaksin oma kallile kaasale kasukat osta, aga tasuta Saagimi kasukas saada oleks tore.”

Armas Vello, aga kas poleks äge, kui me kõik lõpetaks protestiks karusnaha kandmise näitamaks, et me päriselt ka hoolime. PS. Minu lillad ja mürkrohelised loomused vaevalt soliidsele daamile sobiksidki.