Kuidas eestlased Koltšaki kulda jahtisid 

1940. aastal kuulas tol ajal Toris (Türil?) elanud Purroki üle KGB. Purrok kinnitas, et käis esimest korda NSV Liidus kullajahil juba 1931. aastal Taiga raudteejaama lähedal. Tulemusteta. Purrok kaotanud metsa oma välispassi ja raha ning sõitnud kähku minema. 1935. aastal jõudnud ekspeditsioon küll Mokvasse, aga talv oli juba käes ja Taigasse jäi sõitmata.

KGB-le ütles Purrok, et ta on valmis uuteks otsinguteks. Ka olevat tal Oskar Vihmani aparaat, mis avastab metalle kuni kahe meetri sügavuselt. Taiga lähedale olevat maetud mitte Koltšaki, vaid Nikolai II kuld. See olla peidetud umbes kahe ja poole meetri sügavusse auku viie kilomeetri kaugusele raudteejaamast. Paraku jäi Purrokil varandus leidmata.