Eesti uudised Üksikema: „Lapse isa andis mõista, et tema minu iluprotseduure kinni plekkida ei kavatse!“ Kristiina Tilk , täna, 08:55 Jaga:

KUHU KULUB LAPSE RAHA? Elatise maksjaid on sageli arvamusel, et nende poolt lapse ülalpidamiseks makstav summa ei lähe mitte lapse, vaid teda kasvatava vanema hüvanguks. See on ka üks peamisi põhjuseid, miks maksmisest kõrvale hoitakse. Erika Utz/panthermedia

„Ma tahaksin teada, mida sa lapsele 400 euro eest kuus ostad? Kas sul häbi ei ole minult endale elamiseks raha nõuda?“ pahandas lapsest lahus elav isa last kasvatava emaga, kes püüdis jõuda temaga kokkuleppele elatise maksmises. Emal ei jäänud solvangute valguses üle muud, kui otsida pädev jurist, kes julgustas teda pöörduma kohtusse ning nõudma isalt välja see, millele lapsele seaduse järgi on täielik õigus.