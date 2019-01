150 000 eurot jääb alles! Peaminister jätab ära kuluka vastuvõtu Davosi majandusfoorumil 

Poliitringkondades on juba pool aastat sahistatud, et peaminister ostis mainekal Davosi majandusfoorumil endale osaluskoha 150 000 euro eest. Valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver selgitas aga, et riigieelarvest planeeritud 150 000 eurot ei ole tegelikult osalustasu: "Majandusfoorumil osalemiseks sai peaminister korraldajatelt kutse."