Elu Patuse Poole Edvin: „Unistasime läbilöögist raadios, seda ei tulnud" Henry Linnard , täna, 08:47

ASENDAMATU: „Sünnet ei asenda keegi,“ möönab Edvin Petrov. Hendrik Osula / Ekspress Meedia

Võtnud mullu vastu otsuse, et Patune Pool uuest aastast ei jätka, flirtis produtsent Edvin Petrov mõttega imagomuutusest. „Tahtsin alustada teise žanriga, aga Patusest Poolest jäi turule auk. Suure nõudluse pärast otsustasingi, et tuleb millegi sarnasega jätkata,“ möönab Petrov, kellel on nüüd uus bänd Topeltmäng.