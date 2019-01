Oscari-rallit juhivad "Roma" ja "Soosik" 

Ajakiri Variety märgib, et Mehhiko režissööri „Roma“ on voogedastusfirma Netflix esimene film, mis on välja teeninud parima linateose Oscari nominatsiooni. Nostalgiline ja mõtisklev mustvalge draama on inspireeritud Cuaróni kunagisest lapsehoidjast. Cleo osasse valis lavastaja („Ja sinu ema ka“, „Gravitatsioon“) pärast pikki otsinguid täiesti puhta lehe, näitlejakogemusteta algklassiõpetaja Yalitza Aparicio, kelle imeliselt loomulikku etteastet tunnustas Ameerika Filmiakadeemia parima naispeaosatäitja auhinna nominatsiooniga.

VÕIMUMÄNGUD: Kreeka lavastaja Yorgos Lanthimose „Soosik“ (pildil Olivia Colman kuninganna Anne'ina) on must komöödia XVIII sajandi Inglise õukonna võimumängudest. Outnow.ch

Variety toonitab, et esimest korda võistleb parima linateose tiitli nimel seiklusfilm superkangelastest – Marveli „Must panter“ (režissöör Ryan Coogler). Esimest korda jõudis parima režissööri Oscari nominatsioonini staažikas Spike Lee („BlacKkKlansman: Must mees klannis“). Kuid filmiajakiri juhib tähelepanu, et parima režissööri auhinna nominentide seas pole ainsatki naist, ehkki väärikaid kandidaate oli mitu – näiteks Lynne Ramsay („You Were Never Really Here“) ja Debra Granik („Leave No Trace“).