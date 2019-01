Arestimaja kägistaja mõisteti kümneks aastaks türmi 

Steinberg ei näidanud end kohtus kuigi heast küljest, sest prokuröri sõnul muutusid tema ütlused menetluse käigus vastavalt tõendite lisandumisele. Algselt väitis ta, et ei kägistanud kedagi, vaid katsus mehel üksnes pulssi ja üritas abi kutsuda. Turvakaamera salvestise vaatamise järel väitis ta, et püüdis naabernari meest üksnes vaigistada.

Prokurör Tamme sõnul on Steinberg ennegi veidral kombel püüdnud õiglust jalule seada. Ta on korduvalt kutsunud politseid taltsutama inimesi, kes pole talle meeldinud või kes on püüdnud teada korrale kutsuda. Mees on politseile vana tuttav, väärtegusid on tema arvel õige mitu, kuid kriminaalseid tegusid ta varem korda saatnud ei ole.