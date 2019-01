Liisa Pakosta | Kas naised ei tahagi poliitikasse?  

Esimene lugu. Naine tahab kaotada puudega lapse takistused Eesti haridussüsteemis. See on tema jaoks kõige olulisem mure, ja ta on kogenud, et vaja on poliitilisi lahendusi otsustajate tasemel. Tal on palju kogemusi ja head ideed, kuidas päriselus murekohti lahendada, milliseid seadusi ja kuidas oleks vaja muuta. Ta teab, et tema tööst võidaks mitte ainult tema laps, vaid igal aastal võidaksid tuhanded lapsed koos oma peredega. Ta teab ka, et sõna „poliitika“ pole midagi õudset, kuna see tähendab rahva valitud inimeste kokkuleppimisi lahendustes, mis teevadki samm-sammult inimeste elu paremaks.

Ta tahab seda teha, sest ta tahab erivajadustega lastele Eestis paremat tulevikku. Ent tal ei jagu aega ja vahendeid. Ta kasvatab oma erivajadusega last üksinda, sest puudega lapse sünd tähendab liiga sageli isa lahkumist pere juurest. Tema palk on Eesti keskmine, ent sellest ei jagu lapsehoidja palkamiseks, ja laps vajab väga palju abi. Ta pole oma valikus vaba – tal lihtsalt pole vahendeid, et poliitikas kaasa lüüa. Naisel oleks vaba valik poliitikas kaasa lüüa, kui kohalik omavalitsus tagaks ta lapsele kõik vajalikud tegevused ning ema oleks sama vaba, kui on selles näites lapse isa.

Teine lugu. See naine on sündinud liidriks, ta oli teisi innustav eestvedaja juba õpingute ajal, kui õppis nagu muuseas ära kolm võõrkeelt. Tal on särav mõistus, raudne loogika, rauast närvid ning loomupärane oraatorianne. Ta tunneb, et tahab teisigi aidata, teda tõmbavad rahvusvahelised suhted ja riigikaitse. Ta on liitunud endale meelepärase erakonnaga ja seal avastanud, et erakonna esinumbrid valimistel on mehed, erakonna valimisnimekirja eesotsas on mehed – sest ka erakonna juhatuses on enamasti mehed ning nii on kogu aeg otsustatud.

Ta käib inimestega kohtumas ning õhtuti ukselt uksele. Igal õhtul kuuleb ta mõnda salvavat märkust, et sa peaks praegu oma lastele kodus süüa, aga mitte siin kampaaniat tegema. Et naiste asi on kodu korras hoida, mitte poliitikat teha. Ning et naine ei saagi olla usaldusväärne kaitseteemadel, sest ta pole ise armees käinudki. Naisel polegi peret, ka seda heidavad inimesed talle otsesõnu ette. Ent mitte kunagi noormehele, kellega koos ta kampaaniat teeb. Lõpuks ei osutu see naine valituks ja ta otsib omale töökoha väljaspool poliitikat. See ei ole tema vaba valik. Vabast valikust saaksime rääkida siis, kui kandidaatides hinnataks nende võimeid, mitte ei lähtutaks eri ootustest naistele ja meestele isikliku elu osas.

Kolmas lugu. Naine teab, et ta on moodne, iseseisev ja äge. Seda kinnitavad talle ka tema igati toetav mees ja juba suureks kasvatatud lapsed – üks lõpetab gümnaasiumi, teine õpib välismaal. Ta on tunnustatud spetsialist ja tema töö pakub talle suurt huvi. Teda kutsutakse enne valimisi liituma ühe erakonnaga, kelle mõtted on talle sümpaatsed. Kodus saab ta võimalikuks kannapöördeks täiusliku toe, mees ja lapsed lubavad hakata kampaaniaabilisteks. Ent tööl läheb ülemuse nägu kipra: „Vaata, meie asutuses ei ole kombeks, et inimesed poliitikaga tegelevad. Meie kuvandi jaoks on see oluline, et meil poleks mingeid poliitikuid siin, saa aru! Pealegi me ootame ühte väga tähtsat otsust, sa ju tead, ja see otsus sõltub N-ist, kes kuulub erakonda X. Sa ju sisuliselt hakkaksid talle vastu kandideerima! Ma näen siin väga tõsiseid probleeme.“

Naine tajub, et tegelikult tehti talle ettepanek valida poliitika ja senise töökoha vahel. Ta oleks poliitikas uustulnuk, mingit garantiid valituks saada pole – aga mis juhtub siis, kui ta ei saa valituks? Kas tal tekivad tööl probleemid? Kuidas maksta siis laste õpingutega seonduvaid üha kasvavaid kulutusi? Mis näoga ta oma ülemusele otsa vaatab, kui ta risti vastu tolle tahet tegutseb? Pealtnäha vaba valik pole seda teps mitte. Selle naise jaoks oleks valik vaba, kui kõik tööandjad toetaksid iga kandideerijat, või vähemalt ei kohtleks teda ka hiljem kuidagi halvemini.

Neljas lugu. Noor naine liitub endale meelepärase erakonnaga, panustab, nagu öeldakse, mehemoodi. Üsna pea kutsutaksegi teda tööle linnapeast erakonnakaaslase nõunikuks. Korraks käib peast läbi jutt vihmavarjutüdrukutest, ent neiu loodab, et kutse on seotud üksnes tema senise töise panusega. Tegelikkuses peab ta taluma seksuaalse alatooniga lähenemisi, ja vaatamata selgele eitusele nood jätkuvad, muutudes üha alandavamaks. Neiu räägib seda paarile vanemale kolleegile, ent ei leia tuge. Keegi ei söanda mõjuka juhi vastu astuda.