Juhtkiri | Kerge lubada, raske täita 

Sisuliselt käegakatsutavad on õpetajate palgatõus, pensionitõus, mõne aktsiisi langetamine, hooldekodukohtade kättesaadavamaks muutmine ja põhimaanteede väljaehitamine. Küllap on vältimatud ka muudatused tulumaksusüsteemis. Küll aga on erakondadel erinev ettekujutus sellest, millises mahus ja kui kiiresti need asjad ära teha tuleks – siiski, ei midagi sellist, milles ei annaks kokku leppida. Tüliõunaks ähvardab kujuneda hoopis küsimus, kust leida kallitele lubadustele katteallikad. Kas headel aegadel laenu võttes riskiks Eesti nn Kreeka tegemisega? Või oleks eurotoetuste peatset vähenemist silmas pidades – uus eelarveperiood algab 2021. aastal – mõistlik võtta hoopis säästukurss?