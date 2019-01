Seisukoht | Tulumaksusolkijad tuleb võimult kõrvaldada! 

Vaatasin e-maksuametist, et pean riigile tulumaksu tagasi maksma, sest ületasin napilt tulumaksusolkijate kehtestatud piiri: aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu ümmargune null.

Selle peale tulumaksusolkijad mõistagi sülitavad, et mu sissetulekust peab jätkuma kahele hingele: kasvatan üksinda last, kelle isalt ei saa ma mingit toetust. Nagu eesti naisele kombeks, olen lisaks põhitööle Õhtulehes rabanud veel mitmel rindel: kirjutanud, toimetanud ja keeletoimetanud raamatuid. See tundub tohutult ebaõiglane, et tulumaksusolkijad mind rohkem töötamise eest karistavad.