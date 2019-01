GALERII | Tartu mänguasjamuuseumis saab imetleda lätlaste vanu lelusid 

INETUD TEGELASED: Läti Straumes toodetud koka ja doktor Aiboliti näoplaanid polnud just kõige kaunimad, kuid need kaks mehaanilist mänguasja olid üle Nõukogude Liidu ülipopulaarsed. Aldo Luud

Tõsi, nende kahe Lätis toodetud mänguasja näoplaanid on inetud kui öö. „Nii lätlaste kokk kui ka doktor Aibolit on tõesti natuke hirmuäratavad nukud,“ naerab Pärnits. „Doktor Aibolitist on kusjuures õige mitu versiooni – selle nuku nägu küll muudeti, kuid paremaks see ei läinud.“ Seevastu lätlaste rahvariideis nukud Baiba ja Aina on seevastu ilusad kui ime. „Kuulus Baiba nukk oli väga-väga populaarne,“ teab Pärnits. „Kui läti koolilapsed läksid mõnda teise liiduvabariiki sõpruskooli külastama, kingiti võõrustajaile ilmtingimata Baiba. Lisaks räägitakse, et lätlaste pulmaautosidki kaunistasid tammepärg ja Baiba nukk. Igal juhul on Baiba olnud tähtis ja eriline nukk, mida kasutati esinduskujuna. Eestlastel sellist suurt ja kuulsat nukku ei olnud.“

Baiba (vasakul) ja Aina. Need kultusnukud ilmestasid Läti NSVs nii pulmi kui ka juubeleid. Aldo Luud

Sajandi jooksul on läti lapsed rõõmu tundnud erinevatest mänguasjadest, samal kombel nagu nende eesti eakaaslasedki. Kui Nõukogude Liidu ajal mängisid vennasvabariikide maimukesed samade leludega, siis iseseisvusaegsed mänguasjad on pisut erinevad. „Enne II maailmasõda oli lätlastel armsaid puukujukesi, mis kujutavad heinalisi – need on küllaltki sarnased meie mänguasjadele, kuid veidi värvirõõmsamad,“ sõnab Pärnits.

Enne II maailmasõda mängisid iseseisva Läti vabariigi lapsed ontlikke mänge – näiteks heinategu. Aldo Luud

„Iseseisvusaegsed rahvariietes nukud on aga tõeliselt ilusad, kaunis ja peen käsitöö. Baiba ja Aina kandsid ju trükitud mustritega rõivaid. Enamalt jaolt on aga mänguasjad tõesti sarnased; mis see paarsada kilomeetrit siia-sinna loeb, sest kultuuriruum on sama. Selge on see, et asjad ei saa väga erinevad olla. Kui, siis on erinevust värvides, eesti lelud on olnud ikkagi hillitsetumad ja pastelsemad. Lätlastel ju ongi värvi ja särtsu rohkem sees.“

Läti vabariigi aegu kandsid nukud peenelt tikitud rahvarõivaid ning puuhobuselegi oli kirkavärviline sadul selga maalitud. Aldo Luud