Selgus „Eesti laul 2019” poolfinaalide laulude esitamise järjekord 

Lisaks võistlejatele pakuvad poolfinaalid mitmeid üllatusi. „Esimeses poolfinaalis astub teiste seas üles armastatud laulja Maarja-Liis Ilus,” kommenteerib Tomi Rahula. „Ülejäänud etteasted jäävad üllatuseks. Võin lubada, et Tartus on järgmisel nädalal tulemas kaks vägevat sõud.”

1. The Swingers, Tanja & Birgit - „High Heels In The Neighbourhood”