Elu SOS Lasteküla hea tahte saadikuks valiti Stig Rästa Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 15:41

SOS Lasteküla hea tahte saadik Stig Rästa Yulia Bogacheva.

„See on minu poolt mehine rõõm, et Stig on nõus koos meiega Lasteküla missiooni ellu viima ning jagama laiemale avalikkusele sõnumit iga Eestimaa lapse vajadusest armastava pere ja kodu järele,“ ütles SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro. „Noore isana tunnetab ta väga selgelt, et laste kasvatamine nõuab järjepidevust, suurt armastust ja palju aega. Kuid just seda ei ole meie hoolde antud lastele jagatud. Nüüd töötame koos Stigiga, et kõik Eestimaa lapsed saaksid kasvada armastavas peres ning ma usun, et ühe nii loova mehe roll sellel teekonnal saab olema suur.“