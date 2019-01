Seltskond Jaapani printsessi pulmad võivad siiski toimuda Toimetas Triin Tael , täna, 15:25 Jaga:

Printsess ja Kei Komuro teatasid oma kihlumisest 2017. aasta septembris. Reuters/Scanpix

Jaapani keisri Akihito vanim lapselaps printsess Mako lükkas mullu pulmad edasi. Algul jäi mulje, et Mako ja tema peig Kei Komuro on oma tunnetes kõhklema löönud. Siis selgus, et viivituse põhjuseks on Kei ema segased rahaasjad.