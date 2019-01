Järgmine peatus | Õhtulehe raadio JÄRGMINE PEATUS | New Yorgis möllanud strippar Marco: arvati, et maksan ka teiste reisi kinni – stripparit peetakse ju rikkaks! Ohtuleht.ee , täna, 10:27 Jaga:

Tänase saate külaline on Marco Tasane ehk artistinimega strippr Marco, kes räägib oma lemmiklinnast New Yorgist. Kokku on Marco käinud Ameerika Ühendriikides viiel korral – neist neljal New Yorgis ning esimesel korral Portlandis ehitustöölisena.