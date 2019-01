Ariana Grande: ma ei tahtnud mitte kedagi solvata! 

Puerto Rico juurtega New Yorgi räppar Princess Nokia väidab, et Grande on oma uue laulu „7 Rings" jaoks manti võtnud tema laulust „Mine".

Nokia osutas nüüdseks kustutatud sotsmeediavideos konkreetselt Grande hiti sellele osale, kus too räpib: „Sulle meeldivad mu juuksed? Issand, aitäh, ma just ostsin need.“ Oma palas „Mine“ kordab Princess Nokia tõesti fraasi: „Need on minu omad. Ma ostsin need."

Ariana vastas Princes Nokiale Instagram Storyga. „Sulle meeldivad mu juuksed? Issand, aitäh, ma ostsin need!!!! Valged naised räägivad oma juustest, vaat nii lahendame me rassismi," oli tema sõnum, mille ta samuti kustutas, kuid mis The Shade Roomi nimelisel saidil kõigile vaatamiseks pandi.

The Shade Roomi väitel on Ariana fännid mures, sest nende arvates ei saa lauljanna skandaali põhjusest aru. Kommentaarides võttis Ariana ka ise sõna ja palus vabandust, kui tema reageering oli vildakas välja kukkunud. „Aitäh diskussiooni avamast ja et ... kõik minuga sellest räägivad. Ma ei tahtnud tõesti kedagi solvata."