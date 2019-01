Riigikogu arutas: kes ja kuidas võiks sekkuda valimistesse?

Kuigi võõrriikide sekkumine valimistesse ei ole midagi uut, on muutunud meetodid, mida selleks kasutatakse. Üks oluline muutus puudutab meediumit, mille abil desinformatsiooni levitatakse. Kõik see on kolinud ajaleheveergudelt digitaalsesse meediasse, kus ta levib üle maailma loetud tundidega.