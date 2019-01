Politsei peamine talvine mure: autojuhid ei viitsi klaase puhtaks teha 

Lumerohke talv on tänavapilt toonud hunniku autojuhte, kelle neljarattalist ilustavad mitmed nii-öelda dekoratsioonid. Küll on nende katusele kogunenud märkimisväärne lumehunnik ehk mütsike ja jäistele akendele kraabitud väikesed vaateaknad, nagu Marko Märtin kihutaks uuesti lahtise kapotiga.

Tartu politseijaoskonna patrullitalituse juhi Alvar Pähkeli sõnul näeb liiklusseadus ette, et enne sõidu alustamist peavad sõiduki aknad puhtad olema. Kuid kiire elutempo juures kiputakse leppima vaid hädavajalikuga ehk nõndanimetatud tankiluukidega.

„See on päris ohtlik, kui esi- ja küljeklaasid jäävad puhastamata. Tuleb näiteks ristmik ja autojuht ei näe jalakäijat,“ räägib Pähkel. „Keegi ei taha elada teadmises, et ta ajas jalakäija alla, sest ta ei näinud läbi puhastamata küljeakna. Mugavuse ja ohutuse nimel tuleks aknad puhtaks teha. Seda teeks iga normaalne autojuht.“

Lumemütsikese suhtes on olukord mõneti lõdvem. Liiklusseaduses selle kohta mingit märget ei leia, kuid teatud ohtu see endas ikkagi kujutab. Pähkel kirjeldab võimalikku olukorda ristmikul: lumemütsikesega auto pidurdab foori ees ning kogu vaateväli mattub pimedusse, millest ei saa ka kojamehed jagu. „Kui auto jääb lumest puhtaks tegemata, siis see kujutab endas ohtu – pole näha, mis liikluses toimub.“