Teatrijuht Heidi Sarapuu pälvib Tallinna raemedali 

Heidi Sarapuu (sündinud 12. aprillil 1944) on MTÜ Teater Variuse juht, dramaturg ja lavastaja alates 1999. aastast. Tema pikaaegne ja viljakas teatritegevus on peamiselt seotud Tallinnaga. Teater Varius on mänginud kultuuriloolisi lavastusi Rootsis, Põhja- Ameerikas, Kanadas ja Austraalias. Heidi Sarapuu on teatrile kirjutanud üle viiekümne lavateksti, lisaks üle kahekümne kuuldemängu Eesti Raadiole.