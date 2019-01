VIDEO | Kodumaine õudusfilm „Kiirtee põrgusse” õrritab esimese klipiga 

Filmi tegevus toimub Urmase isiklikus maakodus Lääne-Virumaal, mille ta soetas umbes 10 aastat tagasi. "Maja taga on suured kivimüürid, mis olid võssa kasvanud. Kui kogu mets välja juuriti, tuli välja, et seal oli veel üks maja olnud. Varemete seest tuli välja ka raketipüstol. Tekkis küsimus, miks see püstol seal oli ning mis seal kunagi juhtunud on, kui suur tee on tegelikult niivõrd lähedal. Arhiive uurides koorus lugu, kuhu panime lisaks ka oma fantaasiat ning nii valmiski kondikava," rääkis stsenarist ja režissöör Urmas Eero Liiv juulis Õhtulehele, kuidas idee õudusfilmiks tekkis.