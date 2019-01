Rene Vilbre „Klassikokkutulek 3st”: filmitegija jaoks on esimene võttepäev vist ikka kõige suurem adrenaliinilaks 

Intervjuus Õhtulehele vihjas Brigitte Susanne Hunt, et filmis on ka üks stseen, mida ta ise näha ei taha, kuid kinnitas, et tisse ta ei välguta. Vikerhommikus Taavi Libega vestelnud Vilbre sõnum oli selle kohta konktreetne: „Ma arvan, et sellest võidavad kõik!”.

Kõige erilisem on režissööri jaoks siiski esimene võttepäev. „Filmitegija jaoks on vist ikka esimene võttepäev kõige suurem adrenaliinilaks,” sõnas mees, lisades, et protsess, kus mitte millestki saab miski, on võimas.

Esimese võttepäeva materjali näeb kinokülastaja aga alles kuskil kahekümnendal minutil, sest kõigepealt filmiti ära raskemad stseenid.

Eliis Õitspuu

„Me muidugi alustasime nagu alati kõige raskematest ja hullematest episoodisest. Vist tantralaagri massistseenid, et oli vaja kohe hakata 50 inimesega opereerima. Nii et ei ole lihtsaks see elu meil tehtud,” meenutas Vilbre võtteperioodi algust.