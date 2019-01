VIDEO | Briti teletähele istutati pähe 3000 juuksekarva 

Protseduuri tegi kirurg Asim Shahmalak Manchesteris asuvas Crown Clinicus. Jack on tulemuse üle väga õnnelik ja kinnitab, et protseduur on meeste seas üha populaarsem. „See on nagu meeste versioon rinnasuurendusest,“ märkis ta Daily Maili usutluses.

Shepherd oli juba ammu märganud, et tema pealagi hõreneb. Ent viimase aastaga läks asi tema sõnul õige hulluks. Jack usub, et juuste väljalangemist põhjustas stress. Ta oli pärast 15aastase armusuhte purunemist ahastuses ja kannatas unetuse all, kirjutab Manchester Evening News.