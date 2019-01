Bikiinides mägironija külmus surnuks  

Scmp.com teatel oli GiGi mulluses teleintervjuus öelnud, et nelja aastaga on ta roninud enam kui saja mäe tippu. Ronides kandis sotsiaalmeediatäht tavavarustust, kuid võiduka foto tegemiseks tõmbas selga päevitusriided. „Mul on umbes 97 paari bikiine, nii et ma olen kogemata mõningaid korranud,“ rääkis ta. Küsimusele, miks ta bikiinide väel mägedes poseerib, vastas Gigi: „See ju näeb nii ilus välja, mis seal meeldida ei saa?“