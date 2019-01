Paljastus: Spice Girlsi T-särgid valmisid orjatööna 

Spice Girls kuulutas, et Comic Reliefi kampaania on neile tähtis, sest võrdsus ja rahvavõimuliikumine on neile alati südamelähedased olnud. Ansambli heategevussärke reklaamis rida kuulsusi, näiteks laulja Sam Smith ja endine kergejõustiklane Jessica Ennis-Hill.

Ent üks vabrikutöölistest kurtis, et nende palk on nadi ja töötingimused ebainimlikud, kirjutab The Guardian. Töölisi sunnitakse tihtipeale 16tunniseid vahetusi tegema ning kui nad pööraseks upitatud norme ei täida, saavad nad sõimata. Mõned on sunnitud töötama vaatamata halvale tervisele.