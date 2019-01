LIIGA PAKS! Disainerid keelduvad nr 38 rõivaid kandvat Bebe Rexhat riietamast 

Parima uue artisti ning ka parima kantriduo/grupi auhinnale nomineeritud Rexha avastas, et 10. veebruaril toimuvaks Grammyde galaks kleiti hankida on raskemgi kui nominatsioone pälvida, kirjutab People. Ometi kannab lauljatar rõivaid Ameerika suurusnumbriga 8 või isegi 6 – Euroopa mõistes 38 ja 36.

29aastane lauljatar väljendas Instagramis ahastust, et ükski moekunstnik, kelle poole ta on pöördunud, pole nõus teda rõivastama. „Tihtipeale lähevad artistid disaineritega rääkima ning neile tehakse punavaiba jaoks eritellimuskleit. Ma siis lasin oma tiimil paljude disainerite poole pöörduda ja paljud neist ei tahtnud mind riietada, sest ma olen liiga paks.“

Bebet ajab see raevu. „Te tahate öelda, et ükski naine maailmas, kes on suurusnumbriga 8 või sellest ülespoole, pole ilus ega saa teie kleite kanda. Kõigile inimestele, kes ütlesid, et ma olen paks ega saa teie kleite kanda: käige p****e, ma ei tahagi teie kuradi kleite!“