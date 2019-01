Majanduseksperdid kortsutavad valimislubaduste peale kulmu: Kust selleks kõigeks raha tuleb? 

Majandusteadlase Raul Eametsa sõnul on tegemist tüüpilise valimiseelse olukorraga, kus ühelt poolt lubatakse maksude alandamist ja teisalt igasuguste toetuste suurendamist, mille puhul peaks iga majandust taipav inimene aru saama, et need kaks ei käi loogiliselt kokku, kirjutas Äripäev Online.