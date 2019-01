Maailma 26 rikkaimal inimesel on varasid sama palju kui poolel inimkonnast 

Iga päevaga saavad maailma miljardärid kollektiivselt 2,5 miljardi dollari (umbes 2,2 miljardit euro) võrra rikkamaks. Kokku on maailmas 2208 miljardäri, mis on rekordiline arv. Enamik neist on pärit Ühendriikidest.

Kõigest kakskümmend kuus kõige rikkamat inimest maailmas omavad aga sama palju raha (1,4 triljonit dollarit ehk 1,23 triljonit eurot) kui kogu vaesem pool inimkonnast, vahendab CNN Business. Ehk et 26 inimesel on raha sama palju kui 3,8 miljardil inimesel. Seesama vaeseim pool aga kaotab sedagi piskut, mis neil veel alles on.

Raport, mida CNN vahendab ja mida esitleti Šveitsis Maailma Majandusfoorumil, rõhutabki seda, et olukord, kus maailma rahvastiku majanduslik lõhe niivõrd drastiliselt suur on, ei saa olla ei normaalne ega jätkusuutlik.

Raportisse kirja pandud soovitused maailma riikide valitsustele on pealtnäha lihtsad, ent mõistagi maailma rikkuritele mitte kuigi meeltmööda: maksta õiglast palka, takistada kõige rikkamatel maksupettusi korda saatmast, luua õiglasemaid maksusüsteeme ning tõsta ettevõtete maksukoormust. Samuti rõhutab raport, et tasuta võiksid olla meditsiin, haridus ja paljud muud avalikud teenused.