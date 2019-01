Aastavahetusel kopsupõletikuga haiglavoodis olnud Ewert Sundja: „Mul endal ees vilkus kõik!” 

„Jäin grippi. Kõigepealt jäid lapsed riburada pidi ja siis meie abikaasaga sinna otsa. Ja siis loed lehest, et enamus kiirabi väljakutseid on kõik sellised, mida võiks perearst lahendada,” meenutab Sundja, miks kohe kiirabi kutsuda ei söendanud. „Tegelikult ei ole ju nii hull, et mis ma siin tüütan selle palavikuga,” oli muusiku suhtumine, kuid ühel hetkel tundis ta siiski, et nüüd on see hetk käes ja ka kiirabi töötajad nõustusid sellega ning viisid mehe haiglasse.