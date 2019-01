Mootorsaaniõnnetuses hukkunud mees oli rahulik sõitja 

Politsei teatel kandis mees kiivrit, kuid tema vigastused olid nõnda tõsised, et korduvad elustamiskatsed vilja ei kandnud.

Kuigi kõnealusel üle põldude viival rajal on mitmeid kõrgemaid ja madalamaid tõuse ja langusi, mootorsaan sõbra sõnul otseselt õhulendu ei teinud.

„Suurem osa inimesi arvab nüüd kindlasti, et õnnetus juhtus seepärast, et kuskil ässad valimatult kihutasid. Aga võin kinnitada, et inimene, kes surma sai, oli väga viisakas ja soliidne ja sõitis alati väga rahulikult,“ räägib ta.