Mustal merel süttis ühe laeva plahvatuses ka teine, hukkus vähemalt 10 meremeest 

Kaks Tansaania lipu all seilavat kaubalaeva on leekides ja Vene päästjad üritavad nende ümbrusest leida laevadelt vette hüpanud meremehi. Seni on teadaolevalt päästetud 14 ning surnuna leitud 10 inimest. Kummastki kaptenist ei ole hetkel midagi teada.