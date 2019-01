"Prints Philip pole minult ikka veel vabandust palunud!" 

Emma (46) sõitis neljapäeval Norfolkia kuningliku Sandringhami häärberi lähedasel maanteel parajasti oma sõbranna küüdis, kui nad nägid umbes 150 meetri kaugusel ristmikul Land Roverit paigalt võtmas. Nad arvasid, et auto peatub, kuid Philip sõitis neile ette ning sõbrannal (28) ei õnnestunud kokkupõrget pidurdades vältida. Maastur paiskus üle maantee ja maandus külili. Politsei andmeil väitis prints, et teda oli pimestanud päike. „Kõik kestis vaid sekundeid, aga see tundus poole eluna,“ rääkis Emma Daily Mailile.

Emma Fairfeather esmaspäevases telesaates „This Morning". Tema sõnul hoiatasid arstid, et kui ranne ei parane, tuleb seda opereerida. „Olen mures," tõdeb üksi kaht last kasvatav naine. VIDA PRESS

Õukonnast on väidetud, et vigastatutega võeti isiklikult ühendust ning neile edastati häid soove. Kuid Emma väitis laupäeval, et see pole tõsi. „Sain kõne politsei kontaktametnikult. Tema edastatud sõnum oli täiesti arusaamatu. Ta ütles: „Kuninganna ja prints Philip tahaksid, et neid teile meelde tuletataks.“ See pole ju mingi andekspalumine ega isegi mitte tervitus!“

Üksi kaht last kasvatava Emma väitel oli printsi sündmuskohal manitsetud, et ta oma ohvritelt vabandust ei paluks. Naist haavab kuningakoja ükskõiksus. „Mul on suured valud. Oleks ilmatu tore, kui prints Philip oma tegu kahetseks, aga mul pole aimugi, kas ta seda üldse kahetseb. Oleks neil kuningannaga siis raske olnud mulle kaarti ja lillekimpu saata?“