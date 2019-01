Riik tahab koolid lapsesõbralikumaks teha: pikem söögiaeg, hilisem tundide algus, kergem koolikott 

Kuna erinevad institutsioonid on saanud pidevalt järelpärimisi ja kaebusi praegusele kollielu korraldavale määrusele – „Kui palju võib teha kontrolltöid?“; „Kui raske võib olla koolikott?“ –, otsustati see sootuks üle vaadata ja kaasajastada. Aasta siis oli 2017. Nüüd on eelnõu valmis ja ootab heakskiitu.