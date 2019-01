Repliik Tallinna linnavõim luumurdudest: Tegu oli erakordse libedusega Arvamustoimetus , täna, 17:53 Jaga:

Robin Roots

Millest tuleb, et põhja pool asuvas Helsinki kesklinnas on sillutis ja asfalt jää- ja lumevaba, kuid Tallinna kõnniteed ja ülekäiguradade servad on kaetud kas lumesopaga või on koristamata lumi jalakäijate poolt libedaks jääks trambitud? Libedust kinnitas EMO statistika, näiteks neljapäeval oli pöördumisi kaks korda tavapärasest enam. Kas Tallinn hoolib elanikest vähem?