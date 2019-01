Juhtkiri | Koolipäeva algust nihutatakse vaid paberil? 

See, et osa vanemaid on resoluutselt koolipäeva hilisema algusaja vastu, tuleneb nende endi töögraafikutest. Paindlikud tööajad on üha levinumad, ent siiski on veel küllalt palju neid, kes on tööl argipäeviti kaheksast viieni. Eriti suuremates linnades ei pruugi need vanemad usaldada, et nende algklassides käiv laps iseseisvalt – näiteks ühistranspordiga – kooli jõuaks.