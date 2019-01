USA VALIMISED: kurikaelte hirm Kamala Harris loodab saada esimeseks mustanahaliseks naispresidendiks 

„Ma armastan oma kodumaad. Armastan oma kodumaad,“ kordas Harris telesaates „Good Morning America“. Tema teadaanne ei sattunud ka mitte juhuslikult riigipühale, mis pühendatud tuntud inimõigusaktivist Martin Luther King Jr-ile (ingl. k Martin Luther King Jr. Day). Harris selgitas saatejuhtidele, et loodab jätkata kuulsa inimõiguslase jälgedes, et riiki paremaks muuta, sõnas ta.

Kurjategijate vastu oli Harris oma varasemas karjääris karm. Kui ta oli San Francisco ringkonnaprokurör, jäi tema ametiaeg silma rekordilise arvu kurjategijate, sh mõrvarite ja narkodiileride süüdimõistmistega. Hariduses aga peab ta suureks probleemiks popipanijaid lapsi, ent süüdistab selles nende vanemaid, kes lastel piisavalt silma peal ei hoia. Harris usub, et koolist puudumisel ja hilisemal kriminaalsel tegevusel on selge seos.

The Guardian aga kirjutab, et Harrise rangus ning teatav konservatiivsus näiteks seoses prostitutsiooni, vangide õiguste ja popipanijate osas võivad rohkem vasakpoolseid valijaid aga eemale peletada. Nagu mõned kriitikud ütlevad: „Kamala Harris on võmm!“

Kamala Harris senati õiguskomisjoni töölaua taga AP/Scanpix

Välispoliitika küsimustes on Harris paraku vähem tuntud, kuid näiteks leiab Harris, et nii Iisrael kui Palestiina väärivad võrdset toetust. Ta leiab, et lõpetada tuleb liitlaste järel nuhkimine, sest see kahjustab riikidevahelisi suhteid. Harris toetas Iraani tuumakokkulepet, millest USA president Trumpi juhtimisel lahkus.