Laine Randjärvest võib saada Kallase asemel Viimsi vallavanem 

16. jaanuaril teatas endine peaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, et loobub praegusest kohast Viimsi vallavanemana ning pühendub riigikogu valimiskampaaniale. Õhtulehele teadaoleval on Siim Kallas rääkinud Laine Randjärvega ja soovitanud tal kandideerida vallavanema kohale.

Siim Kallas lahkus vallavanema ametikohalt, et valimiskampaaniale pühenduda. „Lahkun vallavanema ametist ja pühendun tööle riigikogus. See tähendab ka, et pühendun täie jõuga valimiskampaaniale. See on õige nii eetilises kui ka praktilises mõttes. Ma ei saa istuda kahel toolil korraga,“ kirjutas Kallas möödunud nädalal Facebookis.